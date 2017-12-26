В Южной Америке впервые поймали птиц-гибридов
В бассейне Амазонки обнаружили птиц, которые представляют собой гибрид двух видов.
Ученые выяснили, что позвоночное принадлежит семейству манакиновые и было описано в 1957 году, однако только сейчас стало понятно, что птица появилась в результате скрещивания двух особей разных видов.
Считается, что гибриды не могут иметь потомства и менее жизнеспособны. Ученые отмечают, что они распространены среди растей, а у позвоночных встречаются очень редко.
В ходе экспедиции биологи брали образцы перьев и тканей для генетического анализа. Оказалось, что 20% и 80% генома принадлежат бело- и опаловоголовым пипрам. Генетический анализ доказал, что птица-гибрид появилась около 180 тыс. лет назад, передает интернет-издание «Индикатор».
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