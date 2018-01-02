В Южно-Сахалинске установили замену сгоревшей елке
Новую новогоднюю елку вместо сгоревшей установили в центре Южно-Сахалинска.
По распоряжению местной администрации елку перенесли из городского парка культуры и отдыха имени Гагарина на площадь Ленина. Здесь также организован бесплатный каток, ледовый лабиринт и построены сказочные домики, где продают горячие напитки и угощение, передает телеканал «360».
Городская елка Южно-Сахалинске сгорела практически сразу после наступление Нового года. Причиной пожара, согласно выводам спецкомиссии, стало неосторожное обращение С пиротехников. Предполагается, что в елку попала петарда.
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