В Южно-Сахалинске установили замену сгоревшей елке

Новую новогоднюю елку вместо сгоревшей установили в центре Южно-Сахалинска.

По распоряжению местной администрации елку перенесли из городского парка культуры и отдыха имени Гагарина на площадь Ленина. Здесь также организован бесплатный каток, ледовый лабиринт и построены сказочные домики, где продают горячие напитки и угощение, передает телеканал «360».

Городская елка Южно-Сахалинске сгорела практически сразу после наступление Нового года. Причиной пожара, согласно выводам спецкомиссии, стало неосторожное обращение С пиротехников. Предполагается, что в елку попала петарда.