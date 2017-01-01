Южнокорейский самолет случайно сбросил в Японское море ракеты и мины
Во время выполнения планового полета над Японским морем пилот авиации ВМС Южной Кореи Lockheed P-3CK непреднамеренно сбросил в воду противокорабельные ракеты «Гарпун», торпеду и глубинные мины.
- Один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия, — цитирует официального представителя Министерства обороны Южной Кореи РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.
По данным агентства, ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. В районе находилась одна рыбацкая лодка, однако ей никакого ущерба нанесено не было.
Военно-морские силы страны сообщили, что вооружение не было снаряженным, и риска взрыва не существовало.
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