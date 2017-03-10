Южноафриканец в одиночку пересек Атлантику за 93 дня
Южноафриканцу Крису Бертишу потребовалось 93 дня на то, чтобы пересечь в одиночку Атлантический океан.
Плавание началось в марокканском городе Агадир и завершилось на карибском острове Антигуа.
В путешествие Бертиш отправился на специально построенном для него шестиметровом суденышке. С собой он взял одно весло, несколько навигационных приборов, солнечные панели, радио и запас воды, передает Nation News.
По словам путешественника, за время плавания ему пришлось столкнуться со штормами, акулами и одиночеством.
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