Южная Осетия станет Аланией
Более 78 процентов избирателей одобрили переименование республики Южная Осетия в государство Алания, которое станет равнозначным названием страны, сообщила глава ЦИК Белла Плиева.
Она уточнила, что за переименование республики высказались 78,2 процента граждан, принявших участие в голосовании. Против инициативы выступили 21,8 процента участников состоявшегося референдума.
9 апреля в Южной Осетии прошло голосование. Граждане выбирали президента, а также высказали свое мнение о переименовании республики в Государство Алания, сообщает «Ридус».
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