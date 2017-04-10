Южная Осетия станет Аланией

Более 78 процентов избирателей одобрили переименование республики Южная Осетия в государство Алания, которое станет равнозначным названием страны, сообщила глава ЦИК Белла Плиева.

Она уточнила, что за переименование республики высказались 78,2 процента граждан, принявших участие в голосовании. Против инициативы выступили 21,8 процента участников состоявшегося референдума.

9 апреля в Южной Осетии прошло голосование. Граждане выбирали президента, а также высказали свое мнение о переименовании республики в Государство Алания, сообщает «Ридус».