Южная Осетия проведет референдум о присоединении к РФ после выборов в 2017 году

Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил журналистам, что референдум о присоединении республики к России скорее всего состоится после президентских выборов в 2017 году.

- Желание народа Южной Осетии о вхождении в состав РФ — это не секрет. Есть договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году, — цитирует Бибилова РИА «Новости».

По словам главы югоосетинского парламента, представители власти республики продолжат консультироваться по этому вопросу с российскими коллегами, отметив при этом, что многое зависит от текущей политической конъюнктуры в международной политике.

Ранее, в мае 2016 года руководство Южной Осетии объявило о намерении провести референдум по вопросу присоединения к России, а также переименования республики в Аланию.

- Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации, — заявил тогда президент Южной Осетии Леонид Тибилов.