Южная Осетия назвала Михаила Саакашвили военным преступником
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили включен Южной Осетией в список подозреваемых в совершении военных преступлений в 2008 году.
Южноосетинская прокуратура считает, что Саакашвили и ряд грузинских военных причастны гибели 76 человек. Список подозреваемых она передала Генпрокуратуре РФ на международный розыск. Кроме того, перечень в составе других документов направила в Международный суд в Гаагу. Об этом ТАСС рассказал президент республики Анатолий Бибилов.
В начале августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию, что послужило началом так называемой пятидневной войны. Жертвами ее стали свыше тысячи человек, включая 72 российских миротворцев.
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