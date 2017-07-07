Южная Осетия назвала Михаила Саакашвили военным преступником

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили включен Южной Осетией в список подозреваемых в совершении военных преступлений в 2008 году.

Южноосетинская прокуратура считает, что Саакашвили и ряд грузинских военных причастны гибели 76 человек. Список подозреваемых она передала Генпрокуратуре РФ на международный розыск. Кроме того, перечень в составе других документов направила в Международный суд в Гаагу. Об этом ТАСС рассказал президент республики Анатолий Бибилов.

В начале августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию, что послужило началом так называемой пятидневной войны. Жертвами ее стали свыше тысячи человек, включая 72 российских миротворцев.