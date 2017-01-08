США и Южная Корея задумали убить Ким Чен Ына во время возможной войны

Вашингтон и Сеул разрабатывают планы по ликвидации северокорейского лидера Ким Чен Ына. Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют для этого специальное подразделение.

Эти планы две страны планируют воплотить в жизнь в случае войны с Северной Кореей. Бригаду сформируют уже в этом году.

Предполагается, что она будет насчитывать одну-две тысячи человек. Американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования, сообщает "Интерфакс".