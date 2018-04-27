Южная Корея с успехом начала мирить США и КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию о поэтапном ядерном разоружении КНДР вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Одной из тем переговоров стало потенциальное объединение Корейского полуострова.
Лидеры стран решили до конца года заключить мирный договор.
Событие воспринимается как прелюдия встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, передает «Ведомости».
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