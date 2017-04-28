Южная Корея не собирается платить США миллиард долларов за размещение THAAD

Южная Корея не собирается платить миллиард долларов за размещение на своей территории системы ПРО THAAD, сообщили в министерстве обороны страны.

Как отмечается в сообщении, никаких данных о возможности внесения изменений в условиях размещения THAAD на территории страны нет.

Так Сеул прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении выставить Южной Корее счет на 1 миллиард долларов в качестве платы за развертывание американской системы ПРО, сообщает «Интерфакс».

Ранее Трамп потребовал с Южной Кореи миллиард долларов за систему противоракетной обороны THAAD. По словам Трампа, заключенное ранее соглашение «чудовищно» и его необходимо пересмотреть.