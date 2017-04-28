Южная Корея не собирается платить США миллиард долларов за размещение THAAD
Южная Корея не собирается платить миллиард долларов за размещение на своей территории системы ПРО THAAD, сообщили в министерстве обороны страны.
Как отмечается в сообщении, никаких данных о возможности внесения изменений в условиях размещения THAAD на территории страны нет.
Так Сеул прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении выставить Южной Корее счет на 1 миллиард долларов в качестве платы за развертывание американской системы ПРО, сообщает «Интерфакс».
Ранее Трамп потребовал с Южной Кореи миллиард долларов за систему противоракетной обороны THAAD. По словам Трампа, заключенное ранее соглашение «чудовищно» и его необходимо пересмотреть.
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