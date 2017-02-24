Южная Корея предложила причислить КНДР к террористическим государствам

Южнокорейские парламентарии призвали США включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил глава комитета по обороне Ким Ен Ву.

По его словам, соответствующее послание направлено главе комитета по вооруженным силам сената США Джону Маккейну, сообщает агентство Yonhap.

Он пояснил, что недавнее убийство Ким Чен Нама служит доказательством жестокости режима КНДР. Ранее власти Южной Кореи обвинили руководство соседнего государства в организации этого преступления, основываясь на сообщениях о том, что к убийству может быть причастен северокорейский дипломат.

Ким Ен Ву напомнил также о казни дяди лидера КНДР Чан Сон Тэка в 2013 году.