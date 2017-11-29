Южная Корея ответила ракетными испытаниями на действия КНДР

Южнокорейские военные произвели запуски трех ракет напротив восточного побережья КНДР.

В учениях, помимо ракетных войск, были задействованы авиация и ВМС страны. Запуски проводились в связи с возобновлением Пхеньяном испытаний баллистических ракет.

В Сеуле отметили, что за действиями соседей наблюдают круглосуточно и готовы ответить на любую атаку со стороны КНДР, передает «ФедералПресс».