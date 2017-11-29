Южная Корея ответила ракетными испытаниями на действия КНДР
Южнокорейские военные произвели запуски трех ракет напротив восточного побережья КНДР.
В учениях, помимо ракетных войск, были задействованы авиация и ВМС страны. Запуски проводились в связи с возобновлением Пхеньяном испытаний баллистических ракет.
В Сеуле отметили, что за действиями соседей наблюдают круглосуточно и готовы ответить на любую атаку со стороны КНДР, передает «ФедералПресс».
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