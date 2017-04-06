Южная Корея испытала собственную баллистическую ракету
Южная Корея провела испытания собственной баллистической ракеты.
По данным агентства Рёнхап, на испытании присутствовал министр обороны страны Хан Мин Гу.
Уточняется, что ракета типа «Хёнму» с дальностью 800 километров была запущена на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны страны.
Военные Южной Кореи подчеркнули, что ракета покрывает всю территорию КНДР, которая накануне также провела очередное испытание баллистической ракеты, сообщает «РИА Новости».
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