В Югре для туристов разработали специальные ойл-туры

В Югре разработали новый способ привлечения туристов - промышленные походы. Об этом сообщил замначальника управления туризма департамента промышленности ХМАО Дмитрий Савватеев.

Он рассказал, что в последнее время особой популярностью в регионе стали пользоваться ойл-туры, сообщает «Русская планета». Савватеев пояснил: «Во время такого тура мы предлагаем посетить национальные стойбища и нефтяные месторождения. Также можно побывать в школе буровых мастеров и даже попробовать обед нефтяника».

По его словам, эти туры популярны во время крупных мероприятий. Организацией таких экскурсий занимаются туроператоры, которые обеспечивают туристам безопасность и пропуск на ойл-тур.

Ранее замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев сообщил о развитии этнотуризма и разработке экстремальных туристических маршрутов.

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