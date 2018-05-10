На Югре предлагают ввести «сухой закон»

Ряд жителей Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) выступили за запрет торговлей алкоголем в жилых зонах всех населенных пунктов региона.

Для реализации этой инициативы активисты «Работающей молодежи Сибири» начали сбор подписей за внесение изменений в местное законодательство. К настоящему времени ими собрано свыше двух тысяч подписей, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на одного из лидеров организации Дениса Ханьжина.

По замыслу авторов идеи, спиртные напитки должны продаваться только в специализированных магазинах, которые будут располагаться за пределами населенных пунктов.