На Югре предлагают ввести «сухой закон»
Ряд жителей Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) выступили за запрет торговлей алкоголем в жилых зонах всех населенных пунктов региона.
Для реализации этой инициативы активисты «Работающей молодежи Сибири» начали сбор подписей за внесение изменений в местное законодательство. К настоящему времени ими собрано свыше двух тысяч подписей, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на одного из лидеров организации Дениса Ханьжина.
По замыслу авторов идеи, спиртные напитки должны продаваться только в специализированных магазинах, которые будут располагаться за пределами населенных пунктов.
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