В ДТП в Югре погибли четверо спасателей

Четверо сотрудников поисково-спасательного отряда поселка Куть-Ях МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района» разбились в ХМАО.

Инцидент произошел на дороге, связывающей Тюмень и Ханты-Мансийск, неподалеку от поселка Сентябрьский. Спасатели ехали на УАЗе и столкнулись с грузовым автомобилем. Предполагается, что причиной аварии могла стать плохая видимость. Спасатели погибли на месте происшествия.

Многие местные жители были лично знакомы с жертвами ДТП. В связи с этим они намерены организовать сбор средств для семей погибших, сообщает Ura.ru.