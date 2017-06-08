На Югре могут ввести «сухой закон»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова предложила полностью запретить продажу алкоголя на территориях населенных пунктов. По ее словам, точки торговли спиртными напитками должны быть вынесены за пределы городов и поселков.

На координационном совещании по обеспечению правопорядка глава региона распорядилась проанализировать возможные эффекты и последствия такого шага, сообщает URA.RU со ссылкой на главу департамента общественных и внешних связей Елену Шумакову.

Агентство отмечает, что автором инициативы вступает не губернатор, а действующая в регионе на протяжении нескольких лет общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость».