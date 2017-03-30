В Югре двое рецидивистов совершили вооруженное ограбление банка
В Ханты-Мансийском автономном округе двое злоумышленников ограбили банк, похитив около 2,7 миллиона рублей.
По данным полиции, они ворвались в отделение банка с карабином «Сайга», скрутили сотрудников и забрали из сейфа деньги. После этого злоумышленники попытались скрыться в тайге, используя для этого снегоход.
Преступников задержали по «горячим следам». У них изъяли оружие и деньги, которые они пытались спрятать в снегу.
Полиция установила личности налетчиков – ими оказались двоюродные братья, которые ранее были судимы за совершение краж, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на УМВД по ХМАО.
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