В Югре двое рецидивистов совершили вооруженное ограбление банка

В Ханты-Мансийском автономном округе двое злоумышленников ограбили банк, похитив около 2,7 миллиона рублей.

По данным полиции, они ворвались в отделение банка с карабином «Сайга», скрутили сотрудников и забрали из сейфа деньги. После этого злоумышленники попытались скрыться в тайге, используя для этого снегоход.

Преступников задержали по «горячим следам». У них изъяли оружие и деньги, которые они пытались спрятать в снегу.

Полиция установила личности налетчиков – ими оказались двоюродные братья, которые ранее были судимы за совершение краж, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на УМВД по ХМАО.