В Югре десять детей отравились газом

В Ханты-Мансийском автономном округе десять детей госпитализированы после отравления угарным газом. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

– У шести детей — средняя степень тяжести, у четырёх — лёгкая степень тяжести, – заявили в местной администрации. По предварительным данным, отравление угарным газом произошло из-за неисправности домашних систем удаления дыма, сообщает RT.

Все десять детей живут в одной приемной семье в городе Урая. В частном доме сломалась система отопления, что и привело к отравлению. Местные власти намерены проверить жилое здание.