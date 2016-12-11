В Югре десять детей отравились газом
В Ханты-Мансийском автономном округе десять детей госпитализированы после отравления угарным газом. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
– У шести детей — средняя степень тяжести, у четырёх — лёгкая степень тяжести, – заявили в местной администрации. По предварительным данным, отравление угарным газом произошло из-за неисправности домашних систем удаления дыма, сообщает RT.
Все десять детей живут в одной приемной семье в городе Урая. В частном доме сломалась система отопления, что и привело к отравлению. Местные власти намерены проверить жилое здание.
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