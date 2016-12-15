На юго-западе Москвы обезврежено взрывное устройство
В одной из квартир многоэтажного дома на юго-западе Москвы обезврежено и изъято взрывное устройство.
В связи с проведением операции были эвакуированы 145 человек, в том числе 19 детей, рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах столицы. Он уточнил, что инцидент произошел в одном из домов по улице Наметкина.
В ФСБ добавили, что в Москве предотвращена серия терактов, которые готовились по указанию эмиссара ДАИШ (группировка запрещена в России), который в настоящее время находится в Турции.
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