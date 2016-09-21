На юго-востоке Москвы задушили мужчину

Труп мужчины с признаками удушения был обнаружен возле дома 8 по улице Заречье, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия. Тело было направлено в морг на исследование", - уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах.

Проводится оперативная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, по итогам предварительного расследования будет принято процессуальное решение.

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