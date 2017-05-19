Юго-Восточная Азия инвестирует в Дальний Восток

Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что на Дальний Восток активно привлекают инвестиции – до конца года общий их объем составит около 4 трлн рублей.

Он отметил интересную деталь – для привлечения бизнеса в регион необходимы особые условия для развития, отмечает RNS.

Министр сообщил, что на Дальнем Востоке будет создан новый экономический кластер: налог на прибыль не более 11%, как в Южной Корее, страховые взносы — не более 10%, как в Японии, срок получения разрешения на строительство — не более 26 дней, как в США, а таможенные процедуры обеспечат по принципу Сингапура.

Не сложно догадаться, что инвесторов именно из этих стран и будут подключать к финансированию Дальнего Востока.

По словам Галушки, правительство РФ уже дало распоряжение по дальнейшей разработке данных условий.

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