YouTube открыл платный канал для телевидения
Новый канал YouTube TV теперь официально позволяет пользователям смотреть эфиры телеканалов.
Новая услуга является платной - стоимость месячной подписки составляет 35 долларов, отмечает RG.ru.
По уверению создателей, это дешевле, чем абонентская плата за кабельное телевидение. Как бонус к пакету подписчикам предлагается бесплатная теле-приставка Google Chromecast, которая позволит перевести телевизионный сигнал YouTube TV на стационарный телевизор.
Сейчас на YouTube TV представлены десятки кабельных каналов, включая ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, Fox Sports Networks, Comcast SportsNet, Disney Channel, Bravo, MSNBC, Fox News и другие популярные в США каналы.
Разработчики обещают, что в будущем число каналов будет увеличиваться.
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