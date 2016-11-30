YouTube может уйти из России
YouTube может уйти из России из-за законопроекта, ограничивающего иностранное участие в аудиовизуальных сервисах, считают в правовом комитете Медиакоммуникационного союза, разработавшего поправки.
Как пишет газета «Коммерсант», законопроект был инициирован «Газпром-медиа» и «СТС Медиа».
С 1 июня 2017 года законопроект ограничивает долей 20 процентов иностранное владение в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом.
Под понятие «организатор аудиовизуального сервиса» подпадает YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства, говорится в заключении правового комитета МКС.
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