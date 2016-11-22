На YouTube бесплатно покажут фильмы Бодрова и Учителя

Как рассказали представители компании Google, которая является владельцем видеохостинга, в период с 28 ноября по 4 декабря на портале YouTube будут показаны картины режиссеров Бодрова, Учителя и Звягинцева.

- В рамках Года российского кино при поддержке Министерства культуры с 28 ноября по 4 декабря на YouTube пройдет Неделя российского кино. Более 200 отечественных фильмов будут доступны интернет-пользователям в высоком качестве и совершенно бесплатно, — заявили представители Google.

Кроме того, на портале видеохостинга будут доступны к бесплатному просмотру российские кинокартины: «Супербобровы», «Елки», «Легенда № 17» и «Левиафан».

- Наша главная задача — привлечь зрителя, заинтересовать его российским кино, и, конечно, такая авторитетная площадка, как YouTube с многомиллиардной аудиторией, оказывает нам в этом большую помощь, - уточнил представитель интернет канала.

По его словам, очень важно продвигать отечественную кинопродукцию, особенно, если зарубежные зрители также могут получить доступ к просмотрам российских картин, - пишут «Известия».