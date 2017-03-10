Йогурты помогают лечить депрессию

Бактерии, которые содержатся в йогурте, способны оказывать положительное влияние на мозг. Об этом сообщили эксперты из Виргинского университета, которые провели эксперимент на лабораторных мышах.

Согласно предварительным данным, лактобациллы снижают уровень метаболитов в крови и мешают развитию депрессии, - сообщает «Экономика сегодня».

Теперь специалисты рассчитывают изучить их влияние на человеческий мозг.