В Йемене в результате теракта погибли 30 военных
Жертвами теракта в городе Аден стали 30 военнослужащих армии Йемена.
Инцидент произошел неподалеку от базы Эс-Сулбан в восточном районе Эль-Ариш. В группу военных, ожидавших получения зарплаты, затесался смертник и совершил самоподрыв. Помимо 30 погибших, несколько десятков человек были ранены, сообщает телеканал Al Arabia.
По версии властей, к теракту может быть причастна группировка ДАИШ запрещена в России).
На прошлой неделе у Эс-Сулбан произошел аналогичный случай. Тогда погибли около 50 военных.
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