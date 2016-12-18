В Йемене в результате теракта погибли 30 военных

Жертвами теракта в городе Аден стали 30 военнослужащих армии Йемена.

Инцидент произошел неподалеку от базы Эс-Сулбан в восточном районе Эль-Ариш. В группу военных, ожидавших получения зарплаты, затесался смертник и совершил самоподрыв. Помимо 30 погибших, несколько десятков человек были ранены, сообщает телеканал Al Arabia.

По версии властей, к теракту может быть причастна группировка ДАИШ запрещена в России).

На прошлой неделе у Эс-Сулбан произошел аналогичный случай. Тогда погибли около 50 военных.