В Йемене освободили двух американских заложников
Два гражданина США, находившиеся в йеменском плену, освобождены. Они были доставлены в Оман вместе с гражданами Йемена, которые пострадали при авианалете на похоронную процессию.
Американцы были взяты в заложники повстанцами. После авианалета их отпустили в составе группы пострадавших от атаки, сообщает "Интерфакс". Власти США признали "гуманитарный" жест со стороны повстанцев.
Ранее сообщалось, что арабская коалиция нанесла удар по похоронной процессии в Йемене. Позднее военные признали, что случившееся было ошибкой. В результате атаки погибли 140 человек, еще около 500 получили ранения.
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