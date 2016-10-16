В Йемене освободили двух американских заложников

Два гражданина США, находившиеся в йеменском плену, освобождены. Они были доставлены в Оман вместе с гражданами Йемена, которые пострадали при авианалете на похоронную процессию.

Американцы были взяты в заложники повстанцами. После авианалета их отпустили в составе группы пострадавших от атаки, сообщает "Интерфакс". Власти США признали "гуманитарный" жест со стороны повстанцев.

Ранее сообщалось, что арабская коалиция нанесла удар по похоронной процессии в Йемене. Позднее военные признали, что случившееся было ошибкой. В результате атаки погибли 140 человек, еще около 500 получили ранения.