В Йемене жертвами авиаудара стали 140 человек

В результате авианалета на столицу Йемена Сану погибли не менее 140 человек. Еще около 500 получили ранения.

Авиаудар уничтожил ритуальный зал, в котором проходили похоронные мероприятия. Налет осуществила коалиция во главе с Саудовской Аравией. Среди убитых фигурируют высокопоставленные чиновники Йемена. СМИ сообщили, что погиб также мэр города Саны.

После авианалета Соединенные Штаты намерена пересмотреть вопрос о поддержке арабской коалиции. Организация объединенных наций решительно осудила происшествие, сообщает "Интерфакс".