В Йемене жертвами авиаудара стали 140 человек
В результате авианалета на столицу Йемена Сану погибли не менее 140 человек. Еще около 500 получили ранения.
Авиаудар уничтожил ритуальный зал, в котором проходили похоронные мероприятия. Налет осуществила коалиция во главе с Саудовской Аравией. Среди убитых фигурируют высокопоставленные чиновники Йемена. СМИ сообщили, что погиб также мэр города Саны.
После авианалета Соединенные Штаты намерена пересмотреть вопрос о поддержке арабской коалиции. Организация объединенных наций решительно осудила происшествие, сообщает "Интерфакс".
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