В Йемене эсминец США попал под обстрел
У берегов Йемена военное судно США попало под ракетный обстрел. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку снаряды не достигли своей цели.
Предположительно, ракеты были выпущены с территории, контролируемой хуситами. В результате атаки эсминец не пострадал. Инцидент произошел в Красном море, сообщает РИА "Новости". Известно, что хуситы выпустили по кораблю две ракеты.
Обе ракеты попали в море, не достигнув цели. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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