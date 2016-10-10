В Йемене эсминец США попал под обстрел

У берегов Йемена военное судно США попало под ракетный обстрел. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку снаряды не достигли своей цели.

Предположительно, ракеты были выпущены с территории, контролируемой хуситами. В результате атаки эсминец не пострадал. Инцидент произошел в Красном море, сообщает РИА "Новости". Известно, что хуситы выпустили по кораблю две ракеты.

Обе ракеты попали в море, не достигнув цели. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.