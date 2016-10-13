Йемен просит у России гуманитарную помощь

После операции Саудовской Аравии в Йемене страна вынуждена просить гуманитарную помощь у России. Число жертв среди мирного населения превышает 10 тысяч человек.

– Йемен хочет обратиться к России за гуманитарной помощью. По каналам министерства здравоохранения мы обязательно направим письмо с просьбой о поддержке, – рассказали власти государства. На сегодняшний день мирных жителей поддерживают международные организации, но этого оказалось недостаточно.

Российское МЧС отмечает, что если в ведомство поступит официальный запрос, то помощь будет оказана. В 2015 году Москва направила в Йемен 46 тонн гуманитарной помощи, сообщает издание "Известия".