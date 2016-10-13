Йемен просит у России гуманитарную помощь
После операции Саудовской Аравии в Йемене страна вынуждена просить гуманитарную помощь у России. Число жертв среди мирного населения превышает 10 тысяч человек.
– Йемен хочет обратиться к России за гуманитарной помощью. По каналам министерства здравоохранения мы обязательно направим письмо с просьбой о поддержке, – рассказали власти государства. На сегодняшний день мирных жителей поддерживают международные организации, но этого оказалось недостаточно.
Российское МЧС отмечает, что если в ведомство поступит официальный запрос, то помощь будет оказана. В 2015 году Москва направила в Йемен 46 тонн гуманитарной помощи, сообщает издание "Известия".
Следующая новость «Роснефть» увеличит добычу после покупки «Башнефти»
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии