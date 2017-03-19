Явлинский выступил со своей президентской программой

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, заявивший о желании принять участие в выборах президента, предложил бесплатно дать каждому гражданину России от 30 до 60 соток земли. Об этом он сказал на заседании Федерального совета партии, где представил свою предвыборную программу.

Явлинский намерен начать с программы «Земля — дома — дороги», чтобы «дать людям землю». Он планирует строительство частных домов, часть которых будет возведена на государственные деньги. Реализация этой программы, по его мнению, займет около 7 лет. Он пообещал, что таким образом 15 млн семей получат жилье.

Явлинский предложил создать каждому россиянину личный счет, куда будут переводиться деньги от экспорта природных ресурсов и дивиденды госкорпораций. Также на эти средства планируется создавать медицинские и образовательные фонды, сообщает РБК.

В начале февраля Григорий Явлинский заявил о намерении участвовать в предвыборной президентской гонке. ЛДПР обещала выдвинуть своего кандидата в декабре.