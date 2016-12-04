Явка на выборах президента Узбекистана превысила 87 процентов

На выборы президента Узбекистана явились 87,83 процента избирателей. Два часа назад в стране завершилось голосование и закрылись избирательные участки.

Всего на выборы президента пришли 17,9 миллиона человек. Это на один миллион меньше, чем на прошлых президентских выборах в марте 2015 года. На выборы выдвинулись четыре кандидата: премьер-министр Шавкат Мирзиеев, вице-спикер нижней палаты парламента Сарвар Отамурадов, лидер социал-демократов Наримон Умаров и глава Народно-демократической партии Узбекистана Хотамжон Кетмонов. Эксперты считают фаворитом Мирзиеева, сообщает РИА "Новости".

Прежний президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября текущего года.