Явка избирателей на выборах президента Узбекистана составила 88 процентов

Явка избирателей на прошедших в Узбекистане президентских выборах, составила 87,83 процента, следует из статистических данных, опубликованных ЦИК.

По данным комиссии, эти цифры не являются окончательными, ожидаются данные об участии избирателей в Москве и Новосибирске. Также к итоговым результатам прибавят голоса избирателей, проживающих в США.

Отмечается, что инаугурация нового президента может пройти до Нового года, сообщает интернет-издание Oane.ws.