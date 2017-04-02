Яценюк задекларировал более миллиона долларов и антиквариат

Бывший премьер Украины и руководитель партии «Народный фронт» Арсений Яценюк подал декларацию о собственности за 2016 год. В документе указано, что на его банковских счетах лежит более $1 млн.

Как сообщает телеканал «112 Украина», в собственности Яценюка оказались средства в национальной валюте в размере 4 млн гривен (более $148 тыс.), а также наличные деньги стоимостью $475 тыс. и 300 тыс. гривен (более $11 тыс.).

Изданию стало известно, что политик владеет землей в Киевской области площадью более 3 тыс. кв. м, двумя домами площадью 343,5 кв. м и 114,5 кв. м и тремя квартирами в Киеве и Черновцах.

В собственности у Яценюка оказались охотничье ружье марки Blazer, коллекция картин и монет, антикварные часы и книги. Из движимого имущества он задекларировал автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска.

Ранее декларацию о доходах за 2016 год подал президент Украины Петр Порошенко.

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