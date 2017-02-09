Яценюк выразил готовность помочь Трампу в строительстве стены

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил о готовности предложить президенту США Дональду Трампу свой проект для строительства стены на границе с Мексикой.

По словам Яценюка, если американские власти воспользуются его предложением, то реализация проекта обойдется им в десятки раз дешевле. «Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 км границы стоит около $10 млн. Это раз в 30-40 дороже, чем тот проект, который есть на Украине», - цитирует бывшего премьера ТАСС.

Яценюк также посетовал на то, что с его отставкой сократилось финансирование проекта «Европейский вал» по возведению фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе.

Ранее Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, которая призвана ограничит наплыв нелегальным мигрантов в США, а также наркотрафик. Он заявил, что проект будет реализован за счет Мексики.

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Теги:
Места: США, Украина
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