Яценюк сравнил Порошенко с танком

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк сравнил президента Петра Порошенко с «танком», движущимся вперед, отметив, что ему стоит опасаться противотанковой ракеты.

Он также отметил, что Порошенко «умный парень».

Кроме того, Яценюк назвал президента Украины своим врагом. Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с 2014 года. В 2016 году он был вынужден уйти в отставку по требованию Международного валютного фонда, сообщает «РИА Новости».