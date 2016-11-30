Яценюк сравнил Порошенко с танком
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк сравнил президента Петра Порошенко с «танком», движущимся вперед, отметив, что ему стоит опасаться противотанковой ракеты.
Он также отметил, что Порошенко «умный парень».
Кроме того, Яценюк назвал президента Украины своим врагом. Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с 2014 года. В 2016 году он был вынужден уйти в отставку по требованию Международного валютного фонда, сообщает «РИА Новости».
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