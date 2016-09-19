Яценюк считает выборы в РФ нелегитимными
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, признающий выборы в Крыму нелегитимными. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает, что голосование на территории Крыма может дать повод для отмены результатов голосования.
Лидер фрации "Народный фронт" Арсений Яценюк обратился в Раду с призывом проголосовать по данному вопросу на этой неделе, сообщает ТАСС. По его мнению, крымчане на выборах в Госдуму РФ голосовали незаконно.
– Убежден, что президент Украины, который сейчас находится на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, также обратится с заявлением к нашим западным партнерам и к членам ООН с тем, чтобы выборы не были признаны,– сказал Яценюк.
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