Яценюк просит не бросать Украину после победы Трампа

Экс-премьер Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк попросил Запад не бросать Украину.

- Мое сообщение к глобальным лидерам следующее. Мы продолжаем работу. Украина должна продолжать быть в сфере ваших интересов. Мы понимаем, что у вас есть масса проблем. Но, пожалуйста, не бросайте нас», — сказал Яценюк.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко будет осторожно вести диалог с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также выразил надежду, что Трамп будет вести жесткую политику в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

- Россия и Соединенные Штаты были, есть и будут противниками, — цитирует «Национальная служба новостей» слова Яценюка.