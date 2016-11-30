Яценюк просит не бросать Украину после победы Трампа
Экс-премьер Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк попросил Запад не бросать Украину.
- Мое сообщение к глобальным лидерам следующее. Мы продолжаем работу. Украина должна продолжать быть в сфере ваших интересов. Мы понимаем, что у вас есть масса проблем. Но, пожалуйста, не бросайте нас», — сказал Яценюк.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко будет осторожно вести диалог с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также выразил надежду, что Трамп будет вести жесткую политику в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.
- Россия и Соединенные Штаты были, есть и будут противниками, — цитирует «Национальная служба новостей» слова Яценюка.
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