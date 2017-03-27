Яценюк прокомментировал заочный арест в России
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал обвинения в свой адрес «полным бредом».
На своей странице в Facebook Яценюк написал, что Кремль действует по продуманному сценарию преследования украинских политиков. «В этом сценарии есть намерение вывести тему «зверств Яценюка в Чечне» на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий», - отметил экс-премьер. По его словам, российская власть перешла к новому витку гибридной войны.
По версии СКР, Яценюк в 1994-1995 годах находился в Чечне, где участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что лично Яценюка в республике не встречал и не считает его способным на подобное.
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