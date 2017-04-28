Яценюк призвал власти Польши прекратить разжигание украинофобии

Бывший глав правительства Украины Арсений Яценюк призвал Варшаву унять разжигание украинофобскими силами атмосферы ненависти против его страны.

«Ни польское правительство, ни польское общество не могут молчаливо наблюдать за этими грозными процессами», - цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы возглавляемой Яценюком партии «Народный фронт».

Экс-премьер добавил, что необходимо «остановить подрывные действия любых сил», которые стараются противопоставить украинский и польский народы в угоду России.

Ранее сообщалось, что в Польше был демонтирован памятник украинским националистам. Киев возмутился этим и потребовал от Варшавы разъяснений. В польском Минкульте пояснили, что снос монумента законен, поскольку он был установлен нелегально.