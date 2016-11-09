Яценюк надеется на непризнание Трампом Крыма в качестве российской территории

Комментируя победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил надежду, что новая администрация Белого дома не признает Крым российской территорией.

Яценюк также считает, что Украину в США должны поддерживать, как демократы, так и республиканцы, а потому Соединенные Штаты продолжат «стратегическое партнерство» с Киевом и по-прежнему будут противостоять «российской агрессии», - сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на записи, сделанные бывшим главой правительства Украины в социальной сети Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал победу Трампа торжеством истинной демократии, а ряд политиков страны принялись срочно удалять из соцсетей свои посты, в которых нелицеприятно отзывались о победившем на выборах миллиардере.