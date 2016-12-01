Яценюк будет судиться с сообщившими о покупке им 24 вилл в Майами журналистами

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в суд иск о защите чести и достоинства в связи с распространенной некоторыми СМИ информацией о покупке им более двадцати домов в Майами.

«За ложь, чушь и участие в информационных спецоперациях надо отвечать. Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал «утку» о якобы приобретении мной в Майами 24 вилл за миллионы долларов. Полный абсурд», - цитирует ТАСС запись, сделанную Яценюком в социальной сети Facebook.

По словам бывшего премьер-министра, автору публикации «придется отвечать по закону».