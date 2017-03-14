Яровую назвали самым полезным депутатом Госдумы
Парламентарий Ирина Яровая заняла первое место в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».
Коэффициент полезности вычисляется на основе четырех показателей: народного голосования, упоминаемости в СМИ, активности депутата в работе парламента и экспертного индекса работы в регионе, передает ТАСС.
Коэффициент полезности Яровой составил 63,13. На втором месте вице-спикер Госдумы и секретарь Генерального совета ЕР Сергей Неверов с результатом 62,01, на третьем – глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников его коэффициент 49,65.
Яровая выбилась в лидеры по индексам народного голосования и медийности, наивысший индекс активности в Думе у Олега Нилова, а по индексу работы в регионах лидирует Неверов.
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