Яровая не поддержала идею ограничения работы гипермаркетов

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая не разделяет идею законодательного регулирования времени работы гипермаркетов и считает ее странной.

Она отметила, что авторы инициативы не обсуждали данный вопрос с участниками проекта «Честная цена». «Считаю, что это никак не связано с нашим мониторингом», - цитирует Яровую ТАСС.

Она добавила, что цели и задачи законодательства о торговле состоят в защите от поборов и дискриминации отечественного производителя, в расширении возможностей поставок и реализации в сетях качественных и доступных по цене продуктов, в том числе, на альтернативных торговых площадках.