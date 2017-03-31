Яровая не поддержала идею ограничения работы гипермаркетов
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая не разделяет идею законодательного регулирования времени работы гипермаркетов и считает ее странной.
Она отметила, что авторы инициативы не обсуждали данный вопрос с участниками проекта «Честная цена». «Считаю, что это никак не связано с нашим мониторингом», - цитирует Яровую ТАСС.
Она добавила, что цели и задачи законодательства о торговле состоят в защите от поборов и дискриминации отечественного производителя, в расширении возможностей поставок и реализации в сетях качественных и доступных по цене продуктов, в том числе, на альтернативных торговых площадках.
Следующая новость Милонов предложил провести в России альтернативное «Евровидение»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии