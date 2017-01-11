В Ярославской области запретили аборты в память о вифлеемских младенцах
В Ярославской области 11 января проводится день без абортов в память о библейских событиях. Инициаторами акции выступили местная епархия и департамент здравоохранения региона.
В пресс-службе Ярославской митрополии отметили, что наряду с однодневным запретом абортов запланированы мероприятия, направленные на противодействие убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства, сообщает «Интерфакс».
Акция проводится в память о «вифлеемских младенцах, убиенных царем Иродом». Организаторы призвали присоединиться к ней частные клиники области.
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