В Ярославской области запретили аборты в память о вифлеемских младенцах

В Ярославской области 11 января проводится день без абортов в память о библейских событиях. Инициаторами акции выступили местная епархия и департамент здравоохранения региона.

В пресс-службе Ярославской митрополии отметили, что наряду с однодневным запретом абортов запланированы мероприятия, направленные на противодействие убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства, сообщает «Интерфакс».

Акция проводится в память о «вифлеемских младенцах, убиенных царем Иродом». Организаторы призвали присоединиться к ней частные клиники области.