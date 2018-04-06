Мэр Ярославля приказал дворникам руками убирать мусор
Градоначальник Ярославля Владимир Слепцов распорядился выводить на работу больше дворников, которые должны чистить улицы и дворы.
Генеральную уборку в Ярославле хотят провести в период месячника чистоты, который стартует с 21 апреля.
По его словам, дворники должны не просто убирать улицы города, а навести тотальный порядок везде – на улицах, на тротуарах, в скверах.
Также он распорядился вывести на уборку 600 дворников и дать им в руки мешки, чтобы случайный мусор они убирали руками, а не лопатами, сообщает «Комсомольская правда».
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