Мэр Ярославля приказал дворникам руками убирать мусор

Градоначальник Ярославля Владимир Слепцов распорядился выводить на работу больше дворников, которые должны чистить улицы и дворы.

Генеральную уборку в Ярославле хотят провести в период месячника чистоты, который стартует с 21 апреля.

По его словам, дворники должны не просто убирать улицы города, а навести тотальный порядок везде – на улицах, на тротуарах, в скверах.

Также он распорядился вывести на уборку 600 дворников и дать им в руки мешки, чтобы случайный мусор они убирали руками, а не лопатами, сообщает «Комсомольская правда».