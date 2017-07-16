В Ярославле молния ударила в троллейбус и травмировала водителя

В центре Ярославля молния ударила в троллейбус, вследствие чего пострадал водитель.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на «Яргорэлектротранс», накануне около 17.00 в центре города молния ударила в троллейбус, который следовал по маршруту N7.

В сообщении «Яргорэлектротранса» говорится: «Разряд был такой силы, что пробил обшивку. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а вот водителя пришлось срочно госпитализировать».

9 июля молния ударила в главного тренера регби-клуба «Кубань» Александра Алексеенко.