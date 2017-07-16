В Ярославле молния ударила в троллейбус и травмировала водителя
В центре Ярославля молния ударила в троллейбус, вследствие чего пострадал водитель.
Как пишет Газета.ru со ссылкой на «Яргорэлектротранс», накануне около 17.00 в центре города молния ударила в троллейбус, который следовал по маршруту N7.
В сообщении «Яргорэлектротранса» говорится: «Разряд был такой силы, что пробил обшивку. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а вот водителя пришлось срочно госпитализировать».
9 июля молния ударила в главного тренера регби-клуба «Кубань» Александра Алексеенко.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии