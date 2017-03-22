Ярош признал невозможность отвоевать Крым и призвал разваливать Россию изнутри

Бывший лидер запрещенной в РФ организации «Правый сектор» заявил, что успешное проведение военной операции по возвращению полуострова Крым под юрисдикцию Украины невозможно.

- Если говорить о военной операции по Крыму, то я не сторонни. Понимаю потери, которые мы можем понести. Весь полуостров — это военная база. Рельеф местности неблагоприятный для ведения наступательных боевых действий. Поэтому нам будет очень трудно и, скорее всего, этого мы сделать не сможем, - цитирует Яроша «Лайф» со ссылкой на журнал «Краина».

Однако глава движения «Державная инициатива Яроша» считает, что возвращение Крыма возможно - для этого нужно лишь приложить некие усилия для развала России изнутри.

- Надо максимально способствовать этому процессу. С использованием всех факторов внутри России, дестабилизирующих ее. Это мусульманский фактор, северокавказский, китайский и так далее. Тогда бескровно можно было бы вернуть Крым, - поделился своим планом Ярош.

Ранее, в 2013 году бывший лидер «правосеков» заявил, что необходимо добиваться отделения от России ряда регионов Северного Кавказа, включая Ставропольский и Краснодарский край, оказывая всевозможную помощь местным сепаратистам.

- Кубань будет наша. Не могу только сказать, когда. А еще Белгородчина и Воронежчина, вот перспективы расширения нашей державы, — заявил Ярош в интервью «Краине».

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