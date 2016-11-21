Ярош обсуждает с Порошенко создание добровольческой армии Украины
Бывший глава «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Дмитрий Ярош заявил о том, что обсуждает с президентом Украины идею создания добровольческой или резервной армии.
- Веду переговоры с президентом. Он сказал, что подумает насчет законопроекта о добровольческой армии. Там есть вопросы по финансированию, больше тактические. Но в принципе я вижу, что уже есть определенное желание делать, - цитирует Яроша ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».
Как отметил лидер общественно-политического движения «ДИЯ», «добровольческая» или «резервная» армия должна быть «государственной структурой по типу эстонского «Кайстелиту» или польской территориальной обороны, возможно, по финской или швейцарской модели, но с украинскими реалиями».
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